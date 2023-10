Due nuclei familiari scoperti dalla Guardia di Finanza

Due nuclei familiari si erano “frazionati” in maniera fittizia solo per poter incassare il Reddito di Cittadinanza, incassando, a partire dal 2019, 300mila euro di sussidio. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Vittorio Veneto, che ha denunciato 14 persone. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto numerose falsità nelle domande presentate, accertando inoltre che nella documentazione inviata all’Inps erano stati omessi redditi per oltre 500mila euro, in gran parte ottenuti dalle vendite di auto, spesso truffando, peraltro, i clienti.

