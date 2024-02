Denunciato un quarantenne di Montesilvano

Un 40enne di Montesilvano, nel Pescarese, è stato denunciato in seguito a una perquisizione nella sua abitazione, durante la quale i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Pescara hanno scoperto quattro chilogrammi di marijuana. La droga, una volta piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 20mila euro. Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno trovato anche diverse migliaia di euro in contanti – probabilmente frutto dell’attività di smercio dello stupefacente – e un kit di conservazione e confezionamento della droga, che sono stati sequestrati. Rinvenuta anche un’arma da fuoco, ben occultata, messa in sicurezza e sottoposta a sequestro. L’uomo, incensurato, è ora accusato di traffico di sostanze stupefacenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata