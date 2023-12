Controlli della Guardia di Finanza in vista di Capodanno

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato del materiale pirotecnico in vendita in una bancarella: si tratta di 8mila petardi potenzialmente pericolosi. A catturare l’attenzione dei militari sono state, per prime, le diverse irregolarità formali riscontrate come l’etichettatura e la necessità di identificazione degli acquirenti con porto d’armi o abilitazioni professionali specifiche per l’acquisto del prodotto.

In seguito, oltre alle violazioni formali, i finanzieri hanno rilevato l’alta pericolosità dei petardi, risultati manufatti artigianali di grandi dimensioni e dello stesso tipo, ma con peso diverso per il quantitativo di polvere da sparo inserito e a rischio di fuoriuscita per mancanza di una chiusura ermetica di sicurezza. Per questo, il prodotto esplosivo potenzialmente letale in caso di uso improprio è stato sottoposto a sequestro. L’operazione delle Fiamme Gialle di Pescara è ancora in corso per l’individuazione dell’intera filiera di fabbricazione e smercio degli ordigni illegali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata