È stato trovato in zona Giambellino, nella periferia sud Ovest della città. Accanto a lui un biglietto in arabo

Un neonato di circa un mese è stato trovato giovedì pomeriggio nell’androne di un palazzo di via degli Apuli, una parallela di via Giambellino, nella periferia sud Ovest di Milano. Accanto al bimbo un biglietto scritto in arabo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che hanno trasferito il neonato in ospedale per i controlli. Il piccolo è stato accompagnato al Policlinico da Areu e dai carabinieri intorno alle 17.45, in codice giallo. Da prassi l’ospedale ha segnalato l’arrivo al pm di turno, che è subentrato come tutore legale. I medici stanno sottoponendo il bebè ad esami ed accertamenti e le sue condizioni vengono definite in questo momento stabili.

