Il bilancio sarebbe di cinque feriti

Srebbe di cinque feriti il bilancio dell’assalto ai portavalori sulla Statale 131 a pochi chilometri da Sassari. Secondo Areus, polizia e carabinieri non ci sarebbe stato alcun decesso nella sparatoria, come era stato riportato in un primo momento. Secondo le prime ricostruzioni tre blindati della Vigilpol stavano percorrendo la Carlo Felice da Sassari verso Cagliari quando si sono trovati la strada bloccata da un compattatore di rifiuti all’altezza di Siligo. A quel punto è scattato il blitz dei banditi che, armi in pugno, hanno aperto i furgoni portavalori, tagliando le fiancate con una sega circolare. Durante la fuga hanno dato fuoco a vari automezzi, con i banditi che avrebbero sparato contro i mezzi e non ci sarebbe stato un conflitto a fuoco, né con le guardie giurate né con le forze di polizia. Secondo Areus, l’agenzia regionale che gestisce il soccorso sanitario della Sardegna, quattro guardie giurate sono rimaste ferite: due per il tamponamento dei banditi, una per un colpo in testa e un’altra per un colpo di arma da fuoco alla gamba. Le loro condizioni non sono gravi. In tutta la Sardegna è scattato il piano anticrimine e le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai banditi in fuga. Il traffico sulla statale 131, che collega Sassari con Cagliari, è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia e si sono formate lunghissime code. La 131 in direzione sud è bloccata all’altezza del bivio per Ardara e il traffico è deviato sulla Sassari-Olbia.

