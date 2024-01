Immagine da Whatsapp

Il commando ha dato alle fiamme un mezzo e dopo il colpo si è dato alla fuga inseguito dai carabinieri

Rapina a un portavalori con un conflitto a fuoco mercoledì mattina in provincia di Sassari. Un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori lungo la strada statale 131, all’altezza del bivio per Siligo. I malviventi hanno aperto il fuoco ferendo un vigilante a una gamba e hanno dato alle fiamme un mezzo. Si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. Dalle prime informazioni risulterebbero anche altre quattro persone ferite a causa di un tamponamento, soccorse dal 118. La statale è bloccata in entrambe le direzioni e i militari sono impegnati in una caccia all’uomo lungo le strade della provincia, con numerosi posti di blocco.

Morto uno dei rapinatori

Un morto e due feriti gravi. Sarebbe questo il tragico bilancio della rapina a un portavalori sulla strada per Sassari, al bivio per Siligo, con uno dei rapinatori deceduto nello scontro a fuoco e due guardie giurate ricoverate con gravi ferite. Risulterebbe un altro ferito trai rapinatori e altre quattro persone ricoverate in seguito a un tamponamento.

