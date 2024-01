Il bilancio dell'azione sarebbe di cinque feriti. Non ci sarebbe alcuna vittima

Gli autori dell’assalto al portavalori di questa mattina a Sassari hanno chiuso con una catena la strada oggetto dell’azione, nel tentativo di guadagnare tempo nella loro fuga. Lo mostrano le immagini girate sul luogo, dove decine di automobilisti sono stati bloccati in conseguenza di quanto avvenuto. Sarebbe di cinque feriti il bilancio definitivo dell’assalto, avvenuto sulla Statale 131, a pochi chilometri da Sassari, all’altezza del bivio per Siligo. Secondo Areus, polizia e carabinieri non ci sarebbe stato alcun decesso nella sparatoria, come era stato riportato in un primo momento.

