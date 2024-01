Il bilancio dell'azione è di almeno un morto e due feriti gravi

Almeno un morto e due feriti gravi. Sarebbe questo il tragico bilancio della rapina a un portavalori sulla strada per Sassari, al bivio per Siligo, con uno dei rapinatori deceduto nello scontro a fuoco e due guardie giurate ricoverate con gravi ferite. Risulterebbe esserci inoltre un altro ferito tra i rapinatori e altre quattro persone ricoverate in seguito a un tamponamento. La rapina è stata compiuta questa mattina, quando un commando di banditi ha assaltato il portavalori lungo la strada statale 131. I malviventi hanno aperto il fuoco ferendo un vigilante a una gamba e hanno poi dato alle fiamme un mezzo, come si vede in uno dei video pubblicati sui social.

