"Più animali al pascolo, meno carne sintetica", gridano i manifestanti

Sono oltre 250 i trattori arrivati a Cuneo per le proteste degli agricoltori. Circa 40 i mezzi che si sono mossi verso la città mentre gli altri sono rimasti in presidio nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. Clacson e trombe hanno riempito l’aria fin dal mattino, circa 350 invece le persone scese in strada. Tanti gli slogan urlati dai manifestanti, tra “più animali al pascolo meno carne sintetica”, “è la terra che nutre l’uomo e non l’industria”, “noi non guadagnamo, voi pagate caro” e ancora “no farmer, no food, no future”. La protesta degli agricoltori ha raccolto qualche applauso da chi era in strada e la curiosità degli abitanti.

