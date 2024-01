Nell'udienza a Monza gli eredi del Cav hanno proseguito l'azione voluta da Silvio Berlusconi di costituirsi parte civile contro Giovanna Rigato

I 5 figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo alla ex ‘olgettina’ Giovanna Rigato, accusata di tentata estorsione nei confronti del fondatore di Forza Italia ed ex premier, morto il 12 giugno del 2023. Lo confermano a LaPresse fonti legali. Nell’udienza di questa mattina in Tribunale a Monza, gli eredi di Berlusconi – assistiti dall’avvocato Giorgio Perroni – hanno deciso di proseguire nell’azione promossa dal padre, che si era costituito già parte civile contro Rigato per la presunta estorsione da un milione di euro, subentrando così nel del procedimento. La prossima udienza si terrà il 17 aprile.

