Le voci dei partecipanti alla manifestazione di oggi all'Ortomercato della città lombarda

Una cinquantina di agricoltori ha organizzato un presidio questa mattina nel parcheggio dell’Ortomercato di Brescia, esponendo striscioni con slogan come ‘Giù le mani dalla nostra terra’. “Sono qui a difendere i diritti degli agricoltori e tutto ciò che ci vogliono togliere, come i sussidi nell’ambito della Pac, molto importanti per noi”, afferma una partecipante alla manifestazione, mentre un altro sottolinea come il mondo dell’agricoltura “si trovi in enorme difficoltà, legate soprattutto a un susseguirsi ventennale di governi inesistenti”.

