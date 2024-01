Il filosofo è accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ragazza

“Le violenze sono durate tre anni, le più gravi sono le mani al collo e i tentativi di omicidio, l’evento del piede dove la babysitter ha avuto due versioni diverse, la mano. C’è una lesione permanente dove la ragazza oggi ha un dito più corto di 2 centimetri. Sono violenze scioccanti, te le porti dietro per tutta la vita”. Lo dice – al termine dell’udienza odierna del processo a Leonardo Caffo, in corso al Tribunale di Milano – Elena Cinzia Tomayer, legale dell’ex compagna del filosofo.

L’uomo è accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ragazza. “I fatti sono durati così tanto come succede per tutte le vittime, la cronaca ci ha insegnato che ci sono state 123 vittime l’anno scorso. La mia assistita è riuscita a uscirne e non è facile, ma spero sia di esempio perché si può uscirne”, conclude la legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata