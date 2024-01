Un progetto di inserimento lavorativo per i giovani del territorio in cerca di opportunità

‘A Cup of Learning’ è il titolo del progetto di inserimento lavorativo che coinvolgerà i giovani di San Pietro a Patierno, quartiere della periferia di Napoli alle spalle dell’aeroporto di Capodichino. Il progetto prevede dei percorsi formativi destinati ai giovani del territorio in cerca di opportunità lavorative. Il tutto si svolgerà presso la Casa del Sorriso, presidio sul territorio della Fondazione Cesvi, struttura che sostiene minori e donne in condizioni di disagio ed emarginazione. Il progetto è promosso da Lavazza Group che ha coinvolto ‘Mare Fuori’, fiction Rai girata proprio nel capoluogo partenopeo. Alla conferenza stampa di presentazione di ‘A Cup of Learning’ hanno partecipato Roberto Vignola, Vice Direttore Generale di CESVI, Veronica Rossi, Sustainability Senior Manager Gruppo Lavazza e Manager Fondazione Lavazza, Massimiliano Caiazzo, attore e membro del cast di ‘Mare Fuori’.

