Intervento dei carabinieri forestali a Tornareccio

A Tornareccio (Chieti) i carabinieri forestali hanno arrestato la corsa di un’auto che trascinava un cane legato alla portiera dell’auto usata come un cappio al collo, hanno sottolineato i forestali di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti. Il veterinario della Asl, arrivato pressoché nell’immediatezza, ha potuto verificare la regolare iscrizione all’anagrafe del cane, una femmina di razza ‘da ferma’ utilizzata per la caccia che è risultata in discreto stato nutrizionale ma con un’evidente caudotomia e lievi escoriazioni ad una zampa. Il proprietario del cane è stato denunciato per maltrattamento di animali.

