Un uomo di 51 anni, impegnato in alcuni lavori all’interno di un cantiere nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia, è morto la notte scorsa dopo essere stato travolto da un treno. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia ferroviaria.

Fs fa sapere che nella notte del 29 gennaio “erano previste attività manutentive su asset Terna, esterni e adiacenti alla sede ferroviaria lungo la linea Milano Brescia nella tratta tra Calcio e Chiari. Per motivi da accertare, un operaio della ditta subappaltatrice di Terna, e non di RFI come erroneamente riportato da qualche organo di stampa, è stato investito da un treno mentre si trovava indebitamente su un binario ferroviario“.

