Un uomo di 51 anni, impegnato in dei lavori all’interno di un cantiere nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia, è morto la notte scorsa dopo essere stato travolto da un treno. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia ferroviaria.

