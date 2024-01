L'incidente mortale sulla statale 342 a Presezzo. Illeso il guidatore del mezzo pesante

Incidente mortale e traffico temporaneamente bloccato sulla statale 342 a Presezzo, in provincia di Bergamo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 11, ha coinvolto un tir e un’auto che è andata in fiamme a seguito dell’impatto. Morto l’automobilista, mentre è rimasto illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il tratto interessato è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

