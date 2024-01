Raffaela Sorropago dopo le accuse secondo cui sarebbe vicina alla Polizia Penitenziaria: "Sto riflettendo se sporgere denuncia querela"

Raffaela Sorropago, la perita balistica nominata e incaricata dalla Procura della Repubblica di Biella delle analisi sullo sparo partito la sera di Capodanno alla pro loco di Rosazza dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo (ex FdI, ora sospeso dal partito) risponde alle accuse secondo cui sarebbe ‘vicina’ alla Polizia Penitenziaria, corpo di polizia di cui fa parte Luca Campana, l’agente ferito dal colpo di pistola. “Non tollero che venga messa in discussione la mia correttezza professionale né tantomeno la mia onestà intellettuale con velate illazioni e notizie palesemente false. Non sono la consulente della Penitenziaria, sono stata recentemente uno dei docenti del terzo corso istruttori il cui contratto è stato firmato prima dell’evento a fuoco che vede coinvolto l’onorevole Pozzolo. Sono addolorata dell’accaduto e sto riflettendo se sporgere denuncia querela”, ha detto Sorropago a LaPresse.

