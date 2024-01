Franca Caffa in piazza a sostegno del popolo palestinese

Si è avvicinata a un agente della polizia, in piazza a Milano per il servizio d’ordine in tenuta antisommossa, e lo ha accarezzato. L’agente ha sorriso. Franca Caffa, genovese d’origine, ha 94 anni e vive a Milano. “Gli ho fatto una carezza e gli ho chiesto quando verrà il giorno in cui affronteranno i responsabili delle politiche che costruiscono una società ingiusta”. Oggi, la donna è in piazza a sostegno del popolo palestinese, ma spiega: “Ho capito il 25 aprile del 1945 da che parte stare, io c’ero, io ho alle spalle l’esperienza della guerra”. “Mi fa paura oggi che non siano abbastanza numerose le voci che si levano per condannare Netanyahu“.

