Salvini: "Trump? Papa non si discute, si ascolta"

“Il Papa non non si discute, si ascolta”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine della cerimonia di avvio della demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, rispondendo a chi gli chiede di commentare le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Papa Leone XIV. “L’unica cosa di cui sono convinto – ha aggiunto Salvini – è che siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati uniti, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve alcun problema”.