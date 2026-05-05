Internazionali di Roma 2026, Paolini: "Boicottaggio Slam ipotesi fattibile"

Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione degli Internazionali d’Italia di Roma, si è espressa sulla possibilità di boicottare dei tornei nell’ambito della polemica riguardante le percentuali degli introiti negli Slam: “È un tema che gira e noi lo stiamo facendo girare perché ci sia una disposizione delle tutele più giusta per i giocatori, riguardo alla questione delle pensioni e della maternità – ha detto la tennista toscana – È una cosa che Wta e Atp stanno facendo, mentre gli Slam no. Gli Slam stanno alzando il prize money ma non in percentuale a quanto sono saliti i guadagni. Se siamo tutti d’accordo il boicottaggio potrebbe essere una cosa fattibile”.