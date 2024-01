La tragedia è avvenuta a Maccarese ieri pomeriggio

Un operaio è morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro nel comune di Maccarese, in provincia di Roma. La vittima, un 30enne stava lavorando per effettuare un intervento di riparazione ad una gru, quando si è staccata dal camion e lo ha schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiumicino e gli operatori sanitari del 118. Le indagini sono coordinate dalla procura di Civitavecchia.

