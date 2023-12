Proclamato dalla Confederazione generale del lavoro ma le adesioni aumentano

La Cgt, il principale sindacato argentino, ha indetto uno sciopero generale con mobilitazione in Plaza del Congreso a Buenos Aires per il prossimo 24 gennaio, per protesta contro il decreto del neo presidente Javier Milei, che ha modificato, tra le numerose questioni, la legislazione sul lavoro e il sistema sanitario. Lo sciopero durerà 12 ore. Lo riportano i media argentini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata