Corona di fiori della Nazionale del 2006, campione del mondo. Spalletti: "Aveva la grande qualità di essere umile e perbene"

Il popolo di Cagliari si prepara a dare l’ultimo saluto a Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e simbolo della squadra rossoblu che con lui vinse l’unico scudetto della sua storia, scomparso lunedì all’età di 79 anni. Oggi, 24 gennaio, dalle 16 i funerali solenni di ‘Rombo di Tuono’ nella Basilica di Bonaria, ai quali sarà presente anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Intanto, nelle ultime ore della camera ardente, che chiuderà alle 13, sono ancora tantissimi i tifosi in fila alla Unipol Domus di Cagliari per omaggiare il grande campione: decine di persone erano in fila già dalle 6 del mattino, e la folla non è diminuita durante la mattinata.

Corona fiori Nazionale 2006 e omaggio di Daniele Conti

Alla Unipol Domus di Cagliari, dove è allestita la camera ardente di Gigi Riva, scomparso lunedì sera, è arrivata la corona di fiori della Nazionale del 2006, campione del mondo, di cui Riva era capo delegazione. “I tuoi campioni del mondo 2006”, il messaggio impresso nel nastro di raso blu, scritta dorata, appoggiato su fiori bianchi e azzurri. Alla Unipol anche Daniele Conti, storico capitano del Cagliari, sardo d’adozione come Gigi Riva, da tutti considerato il suo erede morale, con 434 presenze e 47 gol in maglia rossoblù. “Riposa in pace mito”, aveva scritto Daniele Conti sui social postando la foto di un bacio con Gigi Riva. Insieme a Conti, che tra campo e dirigenza è stato al Cagliari per 23 anni, Andrea Cossu, anche lui storico giocatore oggi nella dirigenza. Emblematico il suo messaggio sui social, a esplicitare quello che tutti i cagliaritani pensano: “Il re di Cagliari”.

Spalletti: “Umile e perbene lasciava riflettori agli altri”

“Eroi come Riva non smetteranno mai di esserci vicini, e noi dobbiamo avere la capacità di attingere a esempi così grandi del passato: lui aveva questa grande qualità di essere umile e perbene. Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre i riflettori su di sè. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico il comportamento dopo la vittoria del mondiale: lui si eclissa per lasciare la luce agli altri”. Così l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, in visita con una delegazione azzurra alla camera ardente allestita alla Unipol Domus per Gigi Riva, scomparso lunedì sera a Cagliari. “Il soprannome – ha aggiunto – dice molto: il suo tiro e il suo valore morale facevano più rumore delle sue parole. Lui aveva il cannocchiale nel suo piede sinistro per mettere il bersaglio nell’obiettivo”.”. Poi, un ricordo personale d’infanzia. “Quando facevo la raccolta di figurine, la sua era quella più ambita”, dice commosso Spalletti.

Oltre 20mila persone alla camera ardente a Cagliari

Oltre 20mila persone, secondo le stime della Digos, hanno reso omaggio al feretro di Gigi Riva nella camera ardente della Unipol Domus, lo stadio provvisorio del Cagliari accanto al quale sorgerà il nuovo, intitolato proprio al bomber mai raggiunto della nazionale e mito del Cagliari, a cui ha regalato lo scudetto nel 1970, e della Sardegna che ha scelto come sua terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata