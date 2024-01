Arrestati un 17enne e un 18enne a Cologno Monzese

(LaPresse) Non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri alla loro vettura e si sono dati alla fuga. Nell’inseguimento l’auto dei due ragazzi, poi risultata rubata, ha sbattuto contro il palo di un semaforo. I due sono rimasti illesi. E’ avvenuto il 18 gennaio a Cologno Monzeso, alle porte di Milano. Nella perquisizione i militari hanno trovato addosso ad entrambi hashish (circa 13 grammi), denaro contante (per un totale di 1.200 euro) e materiale per il confezionamento della droga. Sono stati arrestati e deferiti in stato di libertà per ricettazione e, il solo minore, anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente.

