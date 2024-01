L'uomo è morto dopo essere precipitato al suolo da alcuni metri. Sulle cause del decesso indagano i carabinieri

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto in un capannone a Bareggio, in provincia di Milano. L’uomo è morto dopo essere precipitato al suolo da alcuni metri. Non è chiaro se si sia trattato di un malore, di un incidente sul luogo di lavoro o di un suicidio. Sul posto, in via Gran Sasso, sono intervenuti un’ambulanza e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

