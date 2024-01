Il direttore sanitario Pinna: «L'arresto cardiaco alle 17:50, il decesso alle 19:10»

“Gigi Riva è arrivato all’ospedale Brotzu di Cagliari intorno alle 3 del mattino, le sue condizioni sono apparse subito gravi, per una patologia alle coronarie”. I sanitari dell’ospedale così in una conferenza stampa in cui rilevano di aver visitato Rombo di Tuono e “stabilizzato”, proponendogli di sottoporsi a un intervento chirurgico di angioplastica dopo aver eseguito alle 10 del mattino una coronografia. “Riva – riferisce il direttore sanitario del Brotzu di Cagliari Raimondo Pinna – ha rifiutato, dicendo di avere paura, di volerci pensare, e di volersi consultare con i familiari. Alle 17.50 è andato in arresto cardiaco ed è stato portato d’urgenza in sala operatoria. Alle 19.10 il decesso”.

