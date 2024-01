Il guidatore si è dato alla fuga

Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada domenica pomeriggio mentre percorreva in bicicletta una strada di Borgaro Torinese, nella città metropolitana di Torino. L’auto si è data alla fuga. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in via Santa Cristina. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Caselle e Venaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata