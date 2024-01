Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri: tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato rinvenuto in un’area boschiva nei pressi di Venaria Reale, in provincia di Torino. Secondo le prime indicazioni, si tratta di un cittadino straniero senza fissa dimora, che avrebbe trovato un riparo di fortuna sotto la linea ferroviaria Torino-Ceres. L’uomo è stato ucciso con un fendente, ancora non è chiaro se colpito con un coltello o un cacciavite. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri: tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

