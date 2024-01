Il mezzo guidato da uno stuntman è finito contro una transenna facendo cadere alcuni presenti

Dieci persone sono rimaste ferite nel corso della giornata inaugurale di Motor Bike Expo a Veronafiere. Per motivi da accertare, l’automobile guidata da uno stuntman è finita contro una transenna, facendo cadere alcuni spettatori. I feriti hanno riportato contusioni e sono stati portati in pronto soccorso. La Polizia municipale ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica.

