Al via a Monza il processo a Zakaria Atqaoui

Si è aperto, davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Monza, il processo a Zakaria Atqaoui, il 23enne italo-marocchino reoconfesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, assassinata nella sua casa a Cologno Monzese alle porte di Milano, il 29 luglio 2023. “Sulla richiesta di perizia ce l’aspettavamo, è stata preannunciata, secondo me è l’unica strategia difensiva”, spiega all’uscita dall’aula Gabriele Vitiello, legale della famiglia della vittima. “Oggi la famiglia era tutta presente -continua l’avvocato- i genitori, gli zii, l’amica, mancavano solo i nonni per una questione di anzianità. Hanno vissuto questa prima udienza con uno spirito di una vissuta tragedia, perché tale è. Sono fatti certamente drammatici per tutti, anche per chi ha letto e visto gli atti”.

