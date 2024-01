Erano a bordo di tre piccole imbarcazioni: tra loro 5 minori

Intervento di soccorso di Open arms la scorsa notte in acque internazionali nel Mediterraneo. L’ong fa sapere che sono state salvate 57 persone, tra cui 5 minori, recuperate da 3 piccole imbarcazioni e portate al sicuro sul ponte della nave. “Tra loro – scrive su X la ong – c’è anche Hammed, un bambino di 8 anni che fugge dalla Siria con suo zio per raggiungere la sua famiglia. Ha affrontato la traversata e siamo riusciti a soccorrerlo poco prima dell’arrivo di una forte perturbazione che avrebbe messo in pericolo la sua vita. Per questo, per noi è più importante che mai essere in mare, per difendere la vita e i diritti delle persone più vulnerabili finché non verrà garantita loro la possibilità di raggiungere l’Europa in maniera sicura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata