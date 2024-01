Complessivamente sono 14 gli indagati

Cinque arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni (Brindisi), nell’ambito dell’inchiesta sullo spaccio di droga a Ceglie Messapica (Brindisi). Complessivamente sono 14 gli indagati. L’attività investigativa ha avuto inizio nel maggio 2022, quando i carabinieri hanno eseguito un controllo hanno nell’abitazione di tre degli indagati, fratelli tra loro. “L’abitazione è stata individuata come base logistica per la custodia, nelle sue immediate vicinanze, di piccoli quantitativi di droga, in modo tale da consentire il quotidiano approvvigionamento da parte dei consumatori finali”, spiega la procura di Brindisi in una nota. Tra maggio e agosto 2022, i controlli hanno consentito di registrare la presenza di circa 70 acquirenti. Secondo l’accusa, l’attività di spaccio era gestita “principalmente da tre dei cinque soggetti arrestati, fratelli tra loro, uno dei quali diversamente abile, ma avrebbe approfittato della sedia a rotelle anche per il trasporto della droga”. Lo spaccio, inoltre, dentro ed in prossimità l’abitazione, avveniva “senza cura alcuna della presenza di figli minorenni (10, 7 e 5 anni)”.

