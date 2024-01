Vertice con il sindaco Gualtieri: "Lavorare fianco a fianco con tutte le forze di polizia"

“Gli ultimi episodi di che sono verificati sono avvenuti in contesti diversi e non c’è alcun legame tra loro. Massima attenzione sulle periferie, ma non parlerei di fibrillazione in quei territori. Dobbiamo lavorare fianco a fianco con tutte le forze di polizia. L’Arma dei Carabinieri ha effettuato un ingente sequestro di armi. Bisogna essere attenti ad episodi che possono sembrare marginali. L’impegno è massimo da tempo. Sarà importante effettuare un’attività di studio e di analisi su dove impiegare sempre di più queste risorse”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine del vertice in Prefettura a Roma, a cui ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, sulla sicurezza nella Capitale, dopo i recenti fatti di sangue che si sono verificati a Pantano, dove è stato ucciso un 14enne, e al Corviale dove è stato assassinato a colpi di pistola un 30enne.

