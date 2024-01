Interrogato dai pm di Biella per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il deputato Emanuele Pozzolo, interrogato dai pm di Biella per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza. Il colpo, partito dalla ‘mini’ pistola da lui detenuta, ferì alla gamba Luca Campana, il 31enne genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che era tra i partecipanti alla festa. Pozzolo – come anticipato dal quotidiano La Repubblica – è stato convocato ieri sorpresa rispetto a quanto a previsto (ossia alla fine dell’inchiesta) ma davanti alla procuratrice Teresa Angela Camelio ha scelto di rimanere in silenzio. L’esponente di FdI è stato sospeso dal partito dopo la vicenda. L’esame dello Stub e la perizia balistica all’interno del locale della festa non sono ancora stati conclusi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata