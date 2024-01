La camera di consiglio ha rigettato i 18 ricorsi presentati dai legali degli imputati

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni con la pena da rideterminare in Appello per disastro ferroviario nei confronti di Mario Moretti, ex ad di Rfi, per l’incidente ferroviario di Viareggio, dove il 29 giugno del 2009 morirono 32 persone e ne rimasero ferite oltre 100. Il collegio di magistrati, presieduto da Gastone Andreazza, dopo la camera di consiglio ha rigettato i 18 ricorsi presentati dai legali degli imputati contro la sentenza emessa nel processo d’Appello-bis che si tenne a Firenze nel 2022.

Oltre ai 13 imputati condannati sono stati citati, come responsabili civili, Trenitalia, Fs, Rfi e Cima Riparazioni. Davanti alla corte d’Appello di Firenze durante il processo bis vennero condannati a 5 anni l’ex ad di Rfi e Fs Mauro Moretti, Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni, Paolo Pizzadini, manager di Cima Riparazioni, e Daniele Gobbi Frattini, responsabile tecnico di Cima riparazioni, a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni e a 4 anni Mario Castaldo della Cargo Chemical. Uwe Kriebel, operaio dell’officina di Junghental, e Helmut Brodel, dirigente dell’officina Junghental di Hannover a 4 anni e 5 mesi, Andreas Schroeter, tecnico di Junghental, a 4 anni e 8 mesi, Peter Linowski, ad di Gatx Rail Germania, e Rainer Kogelheide, ad di Gatx Rail Austria, a 6 anni, Roman Meyer, responsabile della flotta carri di Gatx Austria, a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni, e infine Johannes Mansbart, dirigente di Gatx Rail Austria, a 5 anni e 4 mesi. I reati di lesioni gravi e gravissime, insieme al capo d’imputazione per omicidio colposo, erano stati già dichiarati prescritti ed è rimasta in piedi solo l’accusa di disastro ferroviario. L’ufficio esecuzioni della corte d’Appello di Firenze dovrà ricalcolare le pene in base alle sole attenuanti generiche, per cui è stato disposto l’annullamento con rinvio.

