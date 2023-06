In 300 per domare le fiamme, trentadue le vittime

Quattordici anni fa, il 29 giugno 2009, il disastro ferroviario alla stazione di Viareggio che causò 32 vittime. I Vigili del Fuoco ricordano la strage con il loro intervento per domare le fiamme. In poche ore oltre 300 quelli che accorsero sul posto per spegnere l’incendio e soccorrere le persone coinvolte.

