Il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova: "Stop alla propaganda russa"

“L’ombra di Putin su Milano“. È il titolo del presidio nel capoluogo lombardo organizzato da +Europa e dalla comunità Ucraina in via Maiocchi angolo via Eustachi, nei pressi dello spazio Ritter dove si terrà un evento filo russo. “Mentre Putin stronca con la violenza ed il carcere qualsiasi tentativo di opposizione politica al suo regime, in Italia si fa sempre più spazio la propaganda putiniana e anti ucraina. La disinformazione russa punta ad indebolire il sostegno a Kiev e cercherà di inquinare le prossime elezioni europee. Chi ama la libertà, lo stato di diritto e la democrazia ha il compito di rispondere alla falsa narrazione dei violenti aggressori putiniani” scrive sui social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata