Gli altri quattro alpinisti che erano con lui si sono salvati

Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino Abruzzo, spiega la dinamica dell’incidente in cui è morto un escursionista di 45 anni sul Monte Sirente. Gli altri quattro alpinisti che erano con lui si sono salvati. “Siamo stati attivati oggi da una chiamata di soccorso ed è stata allertata la centrale 118 dell’Aquila. Si è alzato subito in volo un elicottero – ha raccontato – che è arrivato sul luogo dell’incidente avvenuto sul Monte Sirente. Sono scesi un tecnico di soccorso e un medico. Purtroppo quando sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’infortunato. Questo ragazzo è scivolato – ha aggiunto – e scivolando ha provocato la valanga rimanendo sotto la stessa”.

