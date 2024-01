Il punto in cui hanno operato le squadre di soccorso è su canale Maiori, tra i più alti della catena dei monti Appennini

Un morto sul monte Sirente, ad oltre 1.400 metri di quota, travolto da una slavina mentre era in escursione sulla vetta del parco regionale Sirente. Sono segnalati altri 4 dispersi e sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e della guardia di finanza. Il punto in cui sono operative le squadre è su canale Maiori di monte Sirente, tra i più alti della catena dei monti Appennini.

Salvi i 4 dispersi

Sono individuati e tratti in salvo i 4 escursionisti dispersi dopo essere stati travolti da una slavina sul monte Sirente, in Abruzzo. La vittima aveva invece 45 anni. L’allarme lanciato alle 16. Sul posto il soccorso alpino e il 118, anche con un elisoccorso.

La chiamata di soccorso è giunta dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 dell’Aquila poco dopo le ore 16. È stato subito inviato sul posto l’elisoccorso. Il tecnico del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, a bordo dell’elicottero, è stato fatto scendere con il verricello sul punto in cui è stato individuato subito il travolto, ma purtroppo per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

