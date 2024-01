L'appello del pontefice durante l'Angelus: "I popoli hanno bisogno di pace"

“Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. Preghiamo affinché quanti hanno poter riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolvere. La guerra è un crimine contro l’umanità. I popoli hanno bisogno di pace, i popoli hanno bisogno di pace. Dobbiamo educare per la pace”.Così Papa Francesco a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana avvenuta in Colombia che ha provocato numerose vittime”.

