Nuovo monito del Pontefice: "I popoli hanno bisogno di pace"

Nuovo monito del Papa contro la guerra. “Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. Preghiamo affinché quanti hanno poter riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolvere. La guerra è un crimine contro l’umanità. I popoli hanno bisogno di pace, i popoli hanno bisogno di pace. Dobbiamo educare per la pace” ha detto Francesco a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana avvenuta in Colombia che ha provocato numerose vittime”.

Papa: “Il Signore non vuole ‘followers’, fede non è teoria”

“Il Signore non vuole fare proseliti, non vuole fare ‘followers‘ superficiali, il Signore vuole persone che si interrogano e si lasciano interpellare dalla sua Parola. Pertanto, per essere discepoli di Gesù bisogna prima di tutto cercarlo, avere un cuore aperto, in ricerca, non sazio o appagato” aveva detto Bergoglio durante l’Angelus. “La fede, insomma, non è una teoria, ma un incontro, è andare a vedere dove abita il Signore e dimorare con Lui”, aveva aggiunto.

