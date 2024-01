La manifestazione promossa dalla Rete Medici per Gaza

Operatori sanitari in piazza a Torino per chiedere l’immediato e permanente cessate il fuoco per Gaza. Centinaia le persone che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Rete Medici per Gaza che ha avuto in piazza Castello il suo punto di ritrovo. “Ci siamo messi nei panni di tutti i professionisti sanitari che stanno lavorando a Gaza e sono condizioni impossibili, nessuno di noi resisterebbe un giorno”, dichiara Elena, infermiera torinese che ricorda il senso della manifestazione: “Sensibilizzare non solo la città di Torino ma chiedere un immediato cessate il fuoco”.

