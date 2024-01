"Lo sport ci insegna il valore della fraternità", ha sottolineato il Pontefice

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha ricevuto in udienza l’Associazione Sportiva ‘Athletica Vaticana’. “È significativo che questo nostro incontro avvenga nei primi giorni del 2024, che è Anno Olimpico e Paralimpico. Ripensando al valore della ‘tregua olimpica’, la mia speranza è che, nel momento storico particolarmente buio che stiamo vivendo, lo sport possa gettare ponti, abbattere barriere, favorire relazioni di pace“, ha detto il Papa nel suo saluto.

“Lo sport è un mezzo per esprimere i propri talenti, ma anche per costruire la società. Lo sport, infatti, ci insegna il valore della fraternità. Non siamo isole: in campo, non importa la provenienza, la lingua o la cultura di una persona. Ciò che conta è l’impegno e l’obiettivo comune”, ha sottolineato Bergoglio.

