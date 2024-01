Lo stop prima della terza udienza di questa mattina in Vaticano

“Vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un pò di bronchite“. Così Papa Francesco oggi poco prima della terza udienza di questa mattina in Vaticano. Bergoglio aveva già letto il testo delle due udienze precedenti, consegnando l’ultimo testo ai partecipanti. Negli ultimi mesi sono stati numerosi i problemi di salute per il Pontefice, che ha in ogni modo affermato di recente di non pensare in alcun modo alle dimissioni.

