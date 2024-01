Il sindaco Tomasi: "Macchina dei soccorsi in azione". Giani: "100 soccorritori a lavoro". L’incidente in un ex convento convertito in locale per feste e cerimonie

Diverse persone sono rimaste ferite per il crollo del solaio all’interno del convento di Giaccherino, luogo adibito a cerimonie alle porte di Pistoia. È accaduto oggi pomeriggio nel corso di una festa di matrimonio. Sul posto i vigili del fuoco e per soccorrere i feriti, che sarebbero una trentina, dei quali 5 in condizioni ritenute gravi, sono arrivate sette ambulanze. Sono stati allertati gli ospedali di Firenze, Pistoia, Prato, Pescia e Lucca per accogliere i feriti.

Il sindaco: “5 persone in codice rosso”

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, fa sapere che al Convento di Giaccherino sono in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell’edificio durante una festa di matrimonio. Al momento, informa Tomasi, risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde. “Tutta la macchina dei soccorsi – aggiunge – è in azione. Sono sul posto. Le notizie sono in aggiornamento”.

Giani: “Sistema sanitario toscano in azione per feriti crollo”

“Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all’ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio. Sono in contatto diretto con i nostri ospedali e sanitari che stanno dando il massimo. La situazione al momento, 30 feriti di cui 5 gravi: 2 persone in codice rosso all’ospedale di Pistoia, 2 a Careggi, 1 a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia”. Così sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani, aggiornando sulla situazione dei feriti per il crollo di un solaio nel Pistoiese.

Più di 100 soccorritori dopo crollo soffitto ex convento

“Grande lavoro di tutto il sistema regionale dei soccorsi e maxiemergenze tra sanitari, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, volontari, Protezione Civile e Polizia Municipale. Sono più di 100 i soccorritori sul posto per il grave crollo all’ex convento di Giaccherino a Pistoia, i feriti sono tutti negli ospedali in cura con i nostri professionisti”. Lo scrive sui social il governatore della Toscana Eugenio Giani, dopo il crollo del soffitto alla festa di matrimonio.

