L'incendio è divampato poco prima delle 22 di ieri

In fiamme, nella serata di venerdì uno chalet all’interno di un campeggio a Villar Pellice, nel Torinese. L‘incendio, divampato poco prima delle 22 e che ha distrutto la struttura in legno, è stato spento nella notte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse con la messa in sicurezza dell’area.

