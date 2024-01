L'uomo aveva colpito ripetutamente la moglie mercoledì scorso nel loro appartamento. Vano il tentativo dei medici di salvarle la vita, anche con un intervento chirurgico d'urgenza

È morta nella tarda serata di ieri all’ospedale Molinette di Torino la donna di 65 anni accoltellata dal marito mercoledì 10 gennaio nel loro appartamento di via Galluppi, sempre nel capoluogo piemontese. La donna era arrivata già in fin di vita per le numerose ferite inferte dall’uomo, un ex gommista di 70 anni. Vano il tentativo dei medici di salvarle la vita, anche con un intervento chirurgico d’urgenza: la 65enne si è spenta ieri nel reparto di rianimazione. Il 70enne autore dell’ennesimo femminicidio era stato arrestato dopo l’aggressione dagli agenti intervenuti su segnalazione dei vicini.

