Il cadavere è stato rinvenuto non lontano da alcune abitazioni ad Agliana

Il corpo parzialmente carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in un campo, non distante da alcune case, nel comune di Agliana, in provincia di Pistoia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e del reparto scientifico.

Ancora non si conosce l’identità dell’uomo e sono in corso accertamenti per comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o di un omicidio.

