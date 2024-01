Deceduto anche un 57enne per un malore

Due morti in poche ore questa mattina in Valdisotto, in provincia di Sondrio. Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato rivenuto alle 9.52 fuori pista, negli impianti di sci. Le cause del decesso non sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso di Areu, il soccorso alpino, il soccorso piste.

Alle 11.28 il 118 è poi intervenuto all’Alpeggio Masucco per un 57enne colto da un malore, constatandone però il decesso sul posto.

